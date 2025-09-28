Marcelo Brozovic, ex giocatore dell'Inter, si era mosso immediatamente per vie legali (seguito poi da Wanda Nara e Mauro Icardi, anche loro parte lesa) dopo la pubblicazione di un articolo diffamatorio sul sito di Fabrizio Corona. Il nerazzurro, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno, si era costituito parte civile e aveva chiesto i danni, non solo per aver visto lesa la propria immagine, ma anche per le possibili conseguenze che la diffusione della notizia avrebbe potuto avere nello spogliatoio dell'Inter.
Confermata la condanna di Fabrizio Corona per la diffamazione di Wanda e Brozovic: i dettagli
Confermata la condanna di Fabrizio Corona per la diffamazione di Wanda e Brozovic: i dettagli
Ecco come il Tribunale di Milano si è espresso
In questi giorni è arrivata la sentenza della terza sezione della Corte d'Appello di Milano: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'articolo verteva su un presunto flirt tra l'ex centrocampista nerazzurro e la modella argentina, ai tempi moglie e agente di Mauro Icardi. Ecco cosa ha stabilito il Tribunale di Milano...
