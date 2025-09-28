Marcelo Brozovic, ex giocatore dell'Inter, si era mosso immediatamente per vie legali (seguito poi da Wanda Nara e Mauro Icardi, anche loro parte lesa) dopo la pubblicazione di un articolo diffamatorio sul sito di Fabrizio Corona. Il nerazzurro, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno, si era costituito parte civile e aveva chiesto i danni, non solo per aver visto lesa la propria immagine, ma anche per le possibili conseguenze che la diffusione della notizia avrebbe potuto avere nello spogliatoio dell'Inter.