Fabio Caressa sbarca anche su Netflix con "L'amore è cieco", un format condotto con la moglie Benedetta Parodi. Il telecronista sportivo non ha mai nascosto di essere attratto anche dalla televisione di intrattenimento e dopo Pechino Express e Money Road punta ad un format preciso: "Mi piacerebbe condurre un programma di quiz di cultura generale, sono appassionato di giochi da tavolo". Ai microfoni della rivista di gossip Chi, Caressa ha deciso di parlare anche del dissing con Lele Adani. La risposta del giornalista è definitiva: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Social, Caressa e il dissing con Lele Adani: “Ha stufato. Non abbiamo…”
news
Social, Caressa e il dissing con Lele Adani: “Ha stufato. Non abbiamo…”
Il telecronista Sky sulla diatriba con l'ex calciatore
© RIPRODUZIONE RISERVATA