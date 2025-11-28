FC Inter 1908
Claudio Lippi durissimo su Bonolis: “Prevaricatore, un disastro con lui. Si legò al dito…”

Il racconto di una lunga carriera fatta di aneddoti curiosi
Redazione1908

Una carriera in televisione, tantissimi programmi, aneddoti sui principali protagonisti della scena italiana: di tutto questo ha parlato Claudio Lippi, raccontandosi in un lungo memoir ai microfoni del Corriere della Sera. In questa intervista molto intima c'è tutta la sua infanzia con i problemi economici che lo portano a imparare presto un mestiere, quello del conduttore televisivo, e ci sono le opportunità professionali che nel corso degli anni Claudio sa cogliere. Nonostante quegli attacchi di panico durati tanti anni, per i quali ammette di aver preso costantemente lo Xanax. E poi ci sono i pettegolezzi curiosi, quelli di personaggi come Silvio Berlusconi e quel legame con Paolo Bonolis che si era guastato a causa di un programma "orrendo": LEGGI QUI.

