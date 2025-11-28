Una carriera in televisione, tantissimi programmi, aneddoti sui principali protagonisti della scena italiana: di tutto questo ha parlato Claudio Lippi, raccontandosi in un lungo memoir ai microfoni del Corriere della Sera. In questa intervista molto intima c'è tutta la sua infanzia con i problemi economici che lo portano a imparare presto un mestiere, quello del conduttore televisivo, e ci sono le opportunità professionali che nel corso degli anni Claudio sa cogliere. Nonostante quegli attacchi di panico durati tanti anni, per i quali ammette di aver preso costantemente lo Xanax. E poi ci sono i pettegolezzi curiosi, quelli di personaggi come Silvio Berlusconi e quel legame con Paolo Bonolis che si era guastato a causa di un programma "orrendo": LEGGI QUI.