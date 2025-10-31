L'altra notte davanti al Colosseo è comparso uno striscione dei tifosi della Roma contro Nicola Zalewski. "Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità", recitava lo striscione appeso nel cuore della Capitale. Uno striscione duro, appeso nel cuore della Capitale.
Il significato dello striscione apparso nel cuore della Capitale contro l'ex Roma e Inter
A che cosa si riferisce lo striscione—
Nella prima parte dello striscione i tifosi giallorossi definiscono Zalewski uno "spione". I tifosi della Roma lo avevano accusato di aver fatto trapelare informazioni del club alla stampa, rompendo il patto di riservatezza. Il termine "infame", invece, sarebbe legato ad una vicenda di gossip: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. I tifosi della Roma non avrebbero gradito il triangolo amoroso, nel quale sarebbe coinvolto il calciatore dell'Atalanta.
