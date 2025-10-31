Stefano Sorrentino ha elogiato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, sottolineando in particolar modo la bellezza strepitosa del gol di Sucic. "Se è stato il più bel gol della serata? Sembrava un gol di un calciatore sudamericano. Mezzo fallo, dribbling, suola, gran gol. Valeva abbondantemente il prezzo del biglietto", ha sintetizzato con tono estasiato Sorrentino.
Botta e risposta, Sorrentino: “Inter, mi sbilancio così”, Graziani: “Io dissento perché…”
Il dibattito negli studi della Domenica Sportiva
Stefano Sorrentino si è sbilanciato sul valore dell'Inter, ma negli studi della Domenica Sportiva non tutti sono d'accordo. Tra l'ex portiere e Ciccio Graziani è partito un botta e risposta sul tema della squadra più forte del campionato: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
