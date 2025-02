Ex Falconiere Lazio esplode contro Lotito: “Lo denuncio, non pagava. Sotto scorta perché…”

"Ho sempre rispettato il presidente, ma quello che ha fatto nei miei confronti è inammissibile. Sarà la legge italiana a risolvere la situazione, sicuramente io lo denuncerò". Juan Bernabè, ormai ex falconiere della Lazio, divenuto famoso per aver spiattellato sui social le immagini dei risultati del suo intervento di installazione di protesi peniena, ha superato la fase della grande tristezza per il divorzio con il club. In questo momento ha un solo obiettivo: vendicarsi con Claudio Lotito. Lo ha ribadito anche oggi, nel corso di una intervista concessa a Radiosei.

"Sono una persona forte, con una mentalità che mi permette di affrontare la vita con tutto ciò che ha da offrire - ha detto Bernabè -. Non c'è possibilità di rivedere Olimpia all'Olimpico, vista l’etica mostrata dalla Lazio e in particolare dal presidente Lotito. La Lazio è una famiglia gigante, ma il presidente Lotito ha approfittato della situazione per cacciarmi via dal club. Il rapporto tra me e il presidente Lotito non è stato mai idilliaco: sicuramente ha fatto cose molto importanti per il club, ma la sua metodologia di lavoro non è mai stata corretta, anche nei miei confronti", ha detto Bernabè.