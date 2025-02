Che non fosse la partita come le altre si è capito dopo venti secondi quando ha visto Ranieri protestare per un fallo e gli ha urlato: 'Stai zitto' con una grinta che era solo un preludio alla gara intensa che c'era da giocare contro la Fiorentina. Arrivava dopo la partita di andata persa tre a zero a Firenze e che era costata i tre punti dell'asterisco e critiche ferocissime soprattutto nei suoi confronti. Simone Inzaghi voleva che la sua Inter si rialzasse e se non fosse stato abbastanza chiaro a telecamere spente, lo ha ribadito nei novanta minuti della gara di San Siro. La sua gara in panchina è stata da 'tarantolato'.