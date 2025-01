Adelmo Blue Fornaciari, figlio di Zucchero, è stato coinvolto in un violento incidente stradale a Malindi, in Kenya. Il giovane, come ha fatto sapere l'ufficio stampa del padre, «fortunatamente è illeso e sta bene». Nell'incidente è rimasto ferito anche il bodyguard che viaggiava con lui (attualmente in ospedale), mentre una terza persona a bordo, keniota, è purtroppo morta nello schianto.