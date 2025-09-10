Benjamin Pavard si è trasferito al Marsiglia e ai tifosi francesi ha già mandato segnali di affetto: "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Olympique de Marseille, un club così prestigioso. Non vedo l'ora di essere al Vélodrome venerdì e sentire il calore dei tifosi. Voglio vivere grandi emozioni qui. Ricordo di aver già giocato con il Lille al Vélodrome. C'era un'atmosfera incredibile". La moglie di Benjamin Pavard, Kleofina, ha condiviso un momento tenero che ha visto protagonista il giocatore francese: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il difensore francese ha sposato la modella a giugno in una location esclusiva situata nella Costiera Amalfitana.