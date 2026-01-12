Ciccio Graziani ha elogiato Federico Dimarco, intervenuto in diretta alla Nuova Domenica Sportiva dopo il pareggio tra Inter e Napoli. Dell'esterno ha sottolineato come quest'anno abbia maggiore fiducia da parte dell'allenatore perché "Inzaghi lo sostituiva quasi sempre". L'ex calciatore ha poi sottolineato l'unica pecca di Cristian Chivu nella gestione del big match con il Napoli: CONTINUA A LEGGERE.
Graziani: “Vogliamo trovare un piccolo neo sulla panchina dell’Inter? Chivu avrebbe potuto…”
Il dibattito sul big match nello studio della Nuova Domenica Sportiva
