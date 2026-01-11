Federico Dimarco concorda con Thomas Villa, giornalista della Rai, sul fatto che Inter-Napoli sia stata prima di tutto una bella partita: "Sono d'accordo, partita bella e combattuta con tanti duelli. Con alti e bassi per entrambe. Ci prendiamo il punto. Rimonte Napoli? Il rammarico c'è sempre, una squadra come l'Inter vuole sempre vincere. Bisogna capire che davanti a noi c'era una squadra forte, che ha vinto il campionato e quindi dobbiamo continuare come stiamo facendo. Se mi aspettavo un Napoli così forte? Ma certo perché il Napoli è una squadra forte. Sono stati molto più pericolosi all'inizio del secondo tempo che dopo il vantaggio nostro".

Graziani, presente nello studio della DS, interviene per fare un appunto: "Unica cosa che risalta è che purtroppo nella fase difensiva avete sofferto molto sulle palle inattive e alte, potevate fare meglio sui gol presi". Dimarco risponde così: "Io i gol non li ho ancora rivisti. Con il mister e il suo staff capiremo cosa potevamo fare meglio. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora tanto ma siamo sulla strada giusta. Veniamo da una stagione complicata, non è stato facile ripartite. Grazie all'aiuto del mister e del suo staff stiamo cercando di migliorare. Che cosa ha portato di diverso Chivu rispetto a Inzaghi? Secondo me ci ha trasmesso molta serenità. Non è stato facile ripartire. Negli ultimi due-tre mesi dell'anno scorso ero in down totale, cercavo di uscirne con il lavoro e non ci riuscivo. Quest'anno il lavoro che stiamo facendo con il mister e la serenità mi hanno aiutato tantissimo".