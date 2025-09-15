Paolo Ziliani è tornato ad occuparsi nella sua newsletter di errori arbitrali. "Siamo alle solite: il campionato col verme è tornato", ha tuonato il giornalista sportivo puntando il dito su quello che definisce l'"obbrobrio di arbitro e VAR nel finale di Milan-Bologna". Ziliani ha incluso in questa riflessione anche l'episodio da moviola che ha scatenato numerose polemiche in Juventus-Inter: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. "In tre giornate, due sfondoni arbitrali (con Parma e Inter) hanno regalato alla Juventus 4 punti", ha decretato il giornalista sportivo che sull'arbitraggio nel derby d'Italia ha espresso un giudizio molto duro.