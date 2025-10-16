FC Inter 1908
Influencer pazza di Lautaro, la moglie ironizza: “Ti troveremo un lavoro così puoi smettere di…”

Botta e risposta con l'influencer pazza del Toro Martinez
Qualcuno in Argentina l'ha già definita la guerra delle Agustinas. Al centro del contendere c'è Lautaro Martinez, Capitano dell'Inter e pilastro della Nazionale albiceleste. La polemica arriva dai social e ha coinvolto Agustina Gandolfo (moglie del giocatore) e Agustina Kogan, influencer.

La polemica furiosa

I media argentini hanno immediatamente fiutato la polemica, nata sui social dopo le foto postate dall'influencer presente alla partita Argentina-Porto Rico. Agustina Kogan ha ripreso più volte Lautaro Martinez durante il match e ha lasciato intendere che a regalarle il palco vip potesse essere stato lui: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Immediata la reazione delle fan della coppia dei Martinez, che ha richiesto l'intervento di Agustina Gandolfo per contenere le uscite dell'influencer. E Agustina non si è fatta pregare...

