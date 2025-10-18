FC Inter 1908
Parla l’influencer pazza di Lautaro: “Non capisco perché la moglie mi odi: mi ha scritto…”

Parla l’influencer pazza di Lautaro: “Non capisco perché la moglie mi odi: mi ha scritto…” - immagine 1
L'influencer ha parlato in una trasmissione argentina dei messaggi privati ricevuti dalla moglie del Toro
Nelle scorse ore si è consumata una polemica social, che ha coinvolto Lautaro Martinez, Capitano dell'Inter. In occasione della partita giocata con la maglia dell'Argentina un'influencer ha pubblicato diversi contenuti, che suggerivano una conoscenza tra i due. Le follower della moglie di Lautaro l'hanno chiamata a gran voce ad esprimersi sulle "dichiarazioni d'amore" che l'influencer, Agus Kogan, ha esternato all'indirizzo del Toro.

Parla l’influencer pazza di Lautaro: “Non capisco perché la moglie mi odi: mi ha scritto…”- immagine 2

L'influencer rompe il silenzio

La moglie di Lautaro Martinez ha liquidato l'influencer con alcune battute molto dirette sui social. "Lavora con uomini di una certa età per avere i palchi vip", ha scritto in risposta alle esternazioni social di Agus Kogan. In Argentina l'hanno già definita la guerra tra Agustinas. E l'influencer ha deciso di rompere il silenzio, ieri in serata: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Agustina Kogan ha raccontato di essere stata contattata in privato dalla moglie di Lautaro Martinez.

