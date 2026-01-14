“Inter spaziale”: il nuovo libro sulla storia nerazzurra, dalla ‘tabella’ a Bonimba

«Questo non è un libro sul calcio. E non è nemmeno un libro sull’Inter. Certo, di entrambi si parla moltissimo, o meglio si parla di Fútbol, perché se le parole sono importanti (e lo sono) la distinzione è fondamentale. E dire Fútbol, come lo chiamavano padri e nonni, vuol dire evocare una galassia di personaggi, di fatti e di mozioni che va ben oltre il dato sportivo e riguarda un intero Paese. Questo è dunque anche un libro di storia: l’autore ci ragguaglia sugli eventi che scuotevano l'Italia che la domenica pomeriggio si incollava alle radioline e ci porta dentro l’Italia di allora con il gusto del racconto, con l’umiltà di restituire la voce a quelle penne sontuose che dalle pagine dei giornali ci hanno insegnato che lo sport non è solo sport.» (dalla presentazione della giornalista Paola Italiano)