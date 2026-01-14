È uscito per Urbone Publishing ‘INTER SPAZIALE. Dallo scudetto della tabella e della rovesciata di Bonimba, fino alla storica finale contro l’Ajax di Cruyff’
“Inter spaziale”: il nuovo libro sulla storia nerazzurra, dalla ‘tabella’ a Bonimba
Il libro inizia il 12 aprile 1970, giorno dello storico scudetto del Cagliari, e termina il 31 maggio 1972 quando l’Ajax di Cruyff, con i suoi giocatori “giovani, forti e belli” vince la Coppa Campioni contro l’Inter, squadra già definita vecchia, in un “finale di partita” per i campioni della Grande Inter, i Facchetti, Mazzola, Corso, Burgnich…
Vecchia Inter che appena un anno prima aveva vinto il più improbabile dei campionati dopo una clamorosa rimonta: lo scudetto della tabella e della rovesciata di Roberto Boninsegna, che ispirerà una celebre battuta del protagonista di ‘Radiofreccia’: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards.
«Questo non è un libro sul calcio. E non è nemmeno un libro sull’Inter. Certo, di entrambi si parla moltissimo, o meglio si parla di Fútbol, perché se le parole sono importanti (e lo sono) la distinzione è fondamentale. E dire Fútbol, come lo chiamavano padri e nonni, vuol dire evocare una galassia di personaggi, di fatti e di mozioni che va ben oltre il dato sportivo e riguarda un intero Paese. Questo è dunque anche un libro di storia: l’autore ci ragguaglia sugli eventi che scuotevano l'Italia che la domenica pomeriggio si incollava alle radioline e ci porta dentro l’Italia di allora con il gusto del racconto, con l’umiltà di restituire la voce a quelle penne sontuose che dalle pagine dei giornali ci hanno insegnato che lo sport non è solo sport.» (dalla presentazione della giornalista Paola Italiano)
Questo libro contiene (tra gli altri): Gigi Riva, Accacchino e Accaccone, Tamara Baroni e Bubi Bormioli, la staffetta MazzolaRivera, Lelio Luttazzi il Carosello e Alto Gradimento, Giovanni Arpino e Gianni Brera, il derby (partita) e il Derby (club), Lucio Dalla, il piede sinistro di dio, Lady Renata e Ivanoe, il professor Roberto Vecchioni, Armando Picchi, Anna Maria Pierangeli, Peppino Prisco, Roberto Bettega, Bernadette Devlin, il colbacco di Giagnoni, Gustavo Thoeni e Francisco Fernandez-Ochoa, il compagno Osvaldo, Padre Eligio, il numero 14…
