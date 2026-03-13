FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Trump: “Mondiali? L’Iran è il benvenuto ma meglio non partecipi perché…”

news

Trump: “Mondiali? L’Iran è il benvenuto ma meglio non partecipi perché…”

Trump: “Mondiali? L’Iran è il benvenuto ma meglio non partecipi perché…” - immagine 1
"La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì", dice Trump
Matteo Pifferi Redattore 

Donald Trump torna a parlare della presenza dell'Iran ai prossimi Mondiali in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. "La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì. Per la loro vita e sicurezza", ha scritto il presidente americano su Truth.

Trump: “Mondiali? L’Iran è il benvenuto ma meglio non partecipi perché…”- immagine 2
Getty Images

Iran verso 'no' ai Mondiali

—  

Nella giornata di ieri, il ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali aveva escluso la partecipazione della nazionale maschile ai Mondiali di quest'anno negli Stati Uniti a causa della guerra in corso. Gli Stati Uniti e Israele stanno portando avanti attacchi aerei contro l'Iran dal 28 febbraio e nel conflitto è stato ucciso il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Trump: “Mondiali? L’Iran è il benvenuto ma meglio non partecipi perché…”- immagine 3
Getty Images

"Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo", ha dichiarato Donyamali in un'intervista televisiva. "A causa delle misure dolose adottate contro l'Iran, ci sono state imposte due guerre nel giro di otto o nove mesi, e diverse migliaia di nostri connazionali sono stati uccisi. Pertanto, non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare in questo modo".

Leggi anche
Icardi porta Wanda Nara in tribunale. E stavolta in ballo c’è il periodo all’Inter
Mourinho, espulsione e rissa con panchina Porto: “Mi hanno chiamato…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA