Dopo le polemiche per la partita a padel con Theo, ecco un nuovo scatto di Benji in vacanza: l'ironia della fidanzata Kleofina

I tifosi e l'ambiente nerazzurro non hanno gradito lo scatto di Benjamin Pavard con Theo Hernandez, che raccontava una partita a padel in Sardegna. Il difensore francese è in vacanza come tutti i giocatori dell'Inter, ma era rientrato - insieme ad un gruppetto di altri compagni nerazzurri - prima della fine del Mondiale per club a causa del persistente fastidio alla caviglia. La squadra di Cristian Chivu è stata eliminata dal Fluminense. La foto di un Benji infortunato che gioca a padel ha quindi scatenato qualche polemica sui social. In queste ore proprio la fidanzata Kleofina, sua futura sposa, è tornata a postare uno scatto ironico dopo le polemiche: LEGGI QUI.