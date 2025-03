Come riportato da Lega Serie A, Lautaro ha segnato ieri il gol numero 22 in trasferta negli ultimi due anni pareggiando quelli di Haaland, dietro solamente a Mbappe che ne ha fatti 28. "Dall’inizio della passata stagione (2023/24), solamente Kylian Mbappé (28) ha segnato più gol in trasferta di Lautaro Martinez nei cinque principali campionati europei (22, come Erling Haaland)".