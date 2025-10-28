Martina Colombari si sta mettendo in gioco come concorrente di Ballando con le Stelle. La ex Miss Italia ha rivelato dettagli segreti relativi al passato di Billy Costacurta, ex giocatore del Milan. Tra gli ex di Martina c'è naturalmente un nome molto noto a tutti. Si tratta di Alberto Tomba. Di lui la ex Miss aveva recentemente dichiarato: "Dopo la storia con Tomba ho avuto un anno in cui cambiavo ragazzo una volta al mese".
fcinter1908 news gossip e curiosita Martina Colombari fa una rivelazione su Billy Costacurta: “Prima di me è stato sposato per…”
news
Martina Colombari fa una rivelazione su Billy Costacurta: “Prima di me è stato sposato per…”
La rivelazione di un dettaglio del passato dell'ex calciatore del Milan
La rivelazione su Billy Costacurta—
Martina Colombari, in un momento di confidenze a Ballando con le Stelle, ha parlato di un retroscena legato ai suoi primi mesi di fidanzamento con Billy. A Fognini e ad Andrea Delogu ha raccontato un particolare personale di Costacurta che nessuno di loro conosceva: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La Colombari ha raccontato una scenetta vissuta agli inizi della sua storia con Costacurta che l'aveva lasciata basita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA