Martina Colombari si sta mettendo in gioco come concorrente di Ballando con le Stelle. La ex Miss Italia ha rivelato dettagli segreti relativi al passato di Billy Costacurta, ex giocatore del Milan. Tra gli ex di Martina c'è naturalmente un nome molto noto a tutti. Si tratta di Alberto Tomba. Di lui la ex Miss aveva recentemente dichiarato: "Dopo la storia con Tomba ho avuto un anno in cui cambiavo ragazzo una volta al mese".