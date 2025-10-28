Maxi Lopez è tornato sotto i riflettori dei media argentini grazie alla sua partecipazione al reality culinario MasterChef Celebrity. L'ex calciatore argentino è stato intervistato dal famoso programma LAM a proposito di alcuni temi intimi che lo riguardano. Il nuovo rapporto con Wanda Nara , per esempio. I due ex coniugi hanno dopo anni trovato un equilibrio quasi perfetto. E sono molto complici anche nel reality, condotto proprio da Wanda.

Maxi torna a parlare di Icardi

Maxi Lopez è stato interpellato naturalmente sulla guerra che Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno facendo da mesi. Una guerra che non ha ancora definito la custodia e la gestione delle due figlie in comune, Francesca e Isabella. Una guerra dura e mediatica. Ai microfoni di LAM Maxi ha parlato anche del rivale/nemico Mauro Icardi: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'ex calciatore ha rivelato un particolare nuovo relativo agli anni passati che riguarda proprio Maurito e ha dato un suggerimento importante anche alla sua ex moglie, Wanda Nara.