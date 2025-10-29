La relazione tra Wanda Nara e Maxi López ha attraversato molte fasi prima di raggiungere l'attuale equilibrio. I due ex coniugi si sono fatti la guerra per anni, sia in tribunale che nella vita quotidiana. Ai microfoni di Telefe Maxi ha rivelato di aver discusso in passato con Wanda in merito alla possibilità che lei gli facesse da agente.
Maxi Lopez: "Wanda voleva essere la mia agente. Ecco cosa risposi alla sua proposta"
Maxi Lopez: “Wanda voleva essere la mia agente. Ecco cosa risposi alla sua proposta”
Wanda e il tentativo di rappresentate Maxi quando era un calciatore
La proposta di Wanda a Maxi Lopez—
L'ex calciatore ha rivelato un dettaglio inedito, che riguarda il tentativo da parte di Wanda Nara di rappresentarlo come agente quando ancora giocava. Wanda è stata agente di Mauro Icardi per anni, contrattando il rinnovo con l'Inter, il passaggio al Psg e infine quello al Galatasaray. Maxi Lopez racconta la discussione con Wanda: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
