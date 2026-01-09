Radja Nainggolan ha snocciolato i suoi ricordi calcistici nel podcast di Luca Toni e Luca Diddi, CalcioFranco. L'ex centrocampista di Roma e Inter si è scatenato anche su temi extra calcistici, come quello relativo alle serate trascorse a divertirsi con altri calciatori. Chi meglio di Radja poteva sviscerare questo argomento stuzzicante? L'ex Inter ha messo sul podio tre ex compagni che "comandavano" a far serata. C'è anche un calciatore nerazzurro inaspettato: CONTINUA A LEGGERE.