Infantino annuncia: “Stiamo pensando di cambiare la regola del fuorigioco”

E qui è tornata l'idea già espressa in passato - ma difficile da concretizzare, con l'Ifab - di cambiare l'off side. "Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco". L'idea è quella di definire fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore.
"Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - E' importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".
