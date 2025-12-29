FC Inter 1908
Infantino annuncia: “Stiamo pensando di cambiare la regola del fuorigioco”

"Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - E' importante che il gioco scorra nel modo giusto"
Matteo Pifferi Redattore 

Cambiare la regola del fuorigioco, favorendo gli attaccanti. Gianni Infantino ha ribadito la visione della Fifa, in occasione del World Sport Summit a Dubai.

"Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere - ha spiegato il presidente Fifa - Stiamo migliorando sempre di più il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente".

E qui è tornata l'idea già espressa in passato - ma difficile da concretizzare, con l'Ifab - di cambiare l'off side. "Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco". L'idea è quella di definire fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore.

"Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - E' importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".

