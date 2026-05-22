Benjamin Pavard è stato vittima di un tentativo di furto con scasso mercoledì sera intorno alle 20:00. Secondo quanto riportato da La Provence , la moglie e il cognato del giocatore di proprietà dell'Inter hanno sorpreso cinque uomini nel giardino della loro abitazione, situata nel 7° arrondissement di Marsiglia. La famiglia del difensore ha quindi allertato la polizia, che è intervenuta tempestivamente sul posto.

I sospetti sono fuggiti a bordo di una Mercedes, che è stata ritrovata dalla polizia pochi minuti dopo. I cinque uomini a bordo, di età compresa tra i 16 e i 27 anni e provenienti dalla regione di Parigi, sono stati arrestati e posti in custodia cautelare. È stata aperta un'indagine per "tentato furto con scasso".