"La libertà di pensiero è la cosa più importante, si possono sbagliare valutazioni ma il dibattito va rispettato. Ho toccato molto spesso il problema arbitrale, sono stato uno dei pochissimi a toccarlo sia qui sia in TV, è un problema che non ha sbocchi, interessa a pochi ma parte da una classe mediocre per farle un complimento rispetto agli anni '80, '90 e 2000. Mi tocca rispondere a Luca Pairetto, quando parlo di Abisso, di Pairetto, di Ayroldi, parlo solo di arbitri e non giudico l'uomo, sicuramente è un uomo di spessore, con tanti pregi ma indipendentemente da questo ma, per educazione, non esprimo mai giudizi sull'uomo. Ho una certa età, sono 45 anni che faccio questo lavoro. Caro Pairetto, caro Luca, per me è un arbitro non all'altezza, siccome mi sono state fatte osservazioni sul modo di interpretare alcune sue partite, le rispondo, e spero sia sufficiente, che non mi si può togliere la possibilità di dare giudizi, senza filtri, sull'arbitro. Pairetto è un arbitro, giudico l'arbitro, ho detto che c'entra come il piumone a fine giugno, è una battuta, venuta bene o male"