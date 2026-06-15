L'attaccante dell'Inter ha rinviato le ferie per allenare i ragazzini della Voluntas Brescia nel centro sportivo San Filippo

Gianni Pampinella Redattore 15 giugno - 19:00

Mentre la maggior parte dei giocatori che non sono impegnati al Mondiale si stanno godendo le meritate vacanze, qualcuno le ha rimandate di qualche giorno. È il caso di Francesco Pio Esposito che in questi giorni ha smesso i panni del giocatore per vestire quelli di allenatore. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante dell'Inter ha rinviato le vacanze per allenare i ragazzini della Voluntas Brescia nel centro sportivo San Filippo.

"Lì dove Pio Esposito, insieme ai fratelli Salvatore e Sebastiano, aveva iniziato a tirare calci ad un pallone, sognando un giorno di arrivare a giocare in Serie A. Pio negli ultimi giorni si è divertito a vestire i panni del mentore Cristian Chivu, svolgendo il ruolo di allenatore per i bambini della Voluntas Brescia. Con l’entusiasmo di chi in queste ore avrebbe voluto trovarsi al di lá dell’Oceano per giocare il Mondiale. Ci riproverà sicuramente per il 2030".

"E così Pio ne ha approfittato insieme al fratello maggiore Salvatore per occuparsi della sua scuola calcio (attualmente gestita da papà Agostino e fatta rinascere proprio dalla famiglia Esposito dopo il fallimento di qualche anno fa) e fare il pieno di entusiasmo, divertendosi in campo con quei bimbi che sognano anche loro un giorno di arrivare in alto. Proprio come ha fatto il loro idolo Pio".