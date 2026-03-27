Reginaldo è tornato a parlare della sua storia con Elisabetta Canalis ai microfoni del podcast Profootball. Come è andata veramente? Come si sono conosciuti? Il calciatore riavvolge il nastro dei ricordi e racconta di quel periodo nel quale era un giocatore del Parma insieme a Bernardo Corradi. E proprio Corradi, che allora era già fidanzato con Elena Santarelli, ha giocato un ruolo chiave nella loro storia d'amore, non senza un inizio ricco di mistero: CONTINUA A LEGGERE.