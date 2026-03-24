De Zerbi torna in Premier? È una delle tre opzioni che il Tottenham sta valutando

Il Tottenham sta valutando l'ipotesi di nominare un allenatore a titolo definitivo già prima della fine della stagione, e tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Roberto De Zerbi , attualmente senza squadra dopo l'addio al Marsiglia a febbraio.

La pesante sconfitta contro il Nottingham Forest - scrive il quotidiano The Times - ha aggravato una situazione già critica: gli Spurs sono ora a un solo punto dalla zona retrocessione. In questi giorni la dirigenza sta riflettendo su come affrontare le ultime sette partite di campionato, e quale guida tecnica possa garantire la salvezza.