Billy Costacurta e Martina Colombari sono una delle coppie più amate e longeve del calcio. L'ex calciatore rossonero fa l'opinionista e il commentatore in pianta stabile negli studi di Sky. La ex Miss Italia sta vivendo un'esperienza completamente nuova a Ballando con le Stelle. A questo proposito Martina è stata interpellata dai suoi follower e ammiratori in merito alla "gelosia" di Billy Costacurta nei confronti del ballerino con il quale sta gareggiando nel programma della Carlucci. La ex Miss Italia ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita “Tu e Luca appiccicati, Costacurta non è geloso? “, ecco la risposta di Martina Colombari
news
“Tu e Luca appiccicati, Costacurta non è geloso? “, ecco la risposta di Martina Colombari
La risposta della ex Miss Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA