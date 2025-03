Il 23 marzo 1978 nasceva in Argentina un difensore destinato a diventare una colonna portante dell'Inter, Walter Samuel

Il 23 marzo 1978 nasceva in Argentina un difensore destinato a diventare una colonna portante dell'Inter. Walter Samuel, soprannominato "The Wall" per la sua impenetrabilità difensiva, ha vestito la maglia nerazzurra dal 2005 al 2014, collezionando 236 presenze e segnando 17 gol, molti dei quali decisivi.