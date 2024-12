Intervistato da SportItalia, Giulio Donati è tornato sulla sua esperienza all'Inter

Gianni Pampinella Redattore 31 dicembre - 16:45

Intervistato da SportItalia, Giulio Donati è tornato sulla sua esperienza all'Inter. Il giocatore, attualmente svincolato, ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 2008 al 2010. "Chi mi ha impressionato di più? E’ difficile da dire. Parto dai ricordi, che sono bellissimi a partire dalla chiamata in prima squadra e l’esordio indelebile nel mio cuore, in Coppa Italia. A livello umano comunque penso a Materazzi, mi ha preso sotto la sua ala, mi voleva in camera con lui, mi ha dato tanto sotto il punto di vista dell’esperienza e del comportamento. Poi c’era ovviamente Zanetti, che era un esempio per tutti”.

Ed a livello di gioco? — “Dovrei dire Maicon per il mio ruolo, ma il più eclatante per me da vedere era Walter Samuel”.