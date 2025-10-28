La Serie A su DAZN continua con numeri in crescita sugli ascolti per la stagione 2025/26, chiudendo l'8a giornata di campionato con 5,9 milioni di spettatori (5.877.106).
Serie A, numeri in crescita per Dazn: +12% rispetto a 2024-2025
La media cumulata riferita alle prime otto giornate di campionato rimane stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 22-23
Il turno che si è chiuso con Lazio-Juventus è tra i più alti di sempre in fase di avvio di campionato e batte il confronto con tutte le ottave giornate disputate dalla stagione 22-23, evidenziando incrementi significativi: +12,4% rispetto al 2024-25 (5.229.786 spettatori), +7,1% sul 2023-24 (5.487.595 ) e un +3,5% rispetto al 2022-23 (5.677.701).
La media cumulata riferita alle prime otto giornate di campionato rimane stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 22-23, quando era in vigore un altro sistema di co-esclusiva.
