Le partite della ottava giornata di campionato hanno regalato gol e polemiche. Soprattutto polemiche. L'episodio più evidente è stato quello che ha fortemente penalizzato l'Inter nel match contro il Napoli. Il rigore concesso per un presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo è stato etichettato da tutti come inesistente. Ne ha parlato anche Bergonzialla Domenica Sportiva definendo il gesto del calciatore del Napoli antisportivo.
La stoccata di Graziani al Var: “Vorrei parlare con quelli di Lissone: smettetela di…”
L'ex calciatore ha un messaggio forte per il Var
Graziani tuona contro il Var—
A proposito del Var e di come la tecnologia stia supportando i direttori di gara si è espresso Ciccio Graziani, sostenuto nel suo messaggio da Lele Adani: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Adani ha ribadito come ogni settimana ci si trovi in studio alla ricerca di una linea equa che giudichi gli episodi da moviola. Ma ultimamente le eccezioni e le contraddizioni sono la norma.
