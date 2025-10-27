Le partite della ottava giornata di campionato hanno regalato gol e polemiche. Soprattutto polemiche. L'episodio più evidente è stato quello che ha fortemente penalizzato l'Inter nel match contro il Napoli. Il rigore concesso per un presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo è stato etichettato da tutti come inesistente. Ne ha parlato anche Bergonzialla Domenica Sportiva definendo il gesto del calciatore del Napoli antisportivo.