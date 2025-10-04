Proseguono le tensioni tra Wanda Nara e Mauro Icardi , rigorosamente per vie legali. La ex moglie di Mauro Icardi aveva depositato una denuncia insieme a Maxi Lopez (il suo primo ex marito) a proposito di una presunta violenza da parte del calciatore del Galatasaray nei confronti di uno dei figli dell'imprenditrice. Una vicenda delicata, che sarebbe nata con una comunicazione partita dalla scuola del bambino.

Lo sfogo di Icardi sui social

Il caso relativo alla denuncia in questione è stato archiviato dalla giustizia argentina proprio in questi giorni. Nei programmi televisivi si è anche parlato del motivo dell'archiviazione. Secondo quanto appreso dai documenti giudiziari non sussisterebbero le prove di quanto denunciato da Wanda e Maxi Lopez. Mauro Icardi ha celebrato l'archiviazione con uno sfogo molto duro. Il giocatore del Galatasaray prosegue sulla sua strada e si gode il momento sentimentale molto positivo con la sua attuale compagna, l'attrice argentina China Suarez.