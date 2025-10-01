Lautaro Martinez si è ritagliato anche ieri, nel match di Champions League contro lo Slavia Praga, uno spazio da vero protagonista. Il Capitano dell'Inter ha messo a segno una doppietta e ha confermato di essere un trascinatore: lo spirito guida di questa Inter. Ma se il Toro che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in campo è un giocatore che ha fatto e fa della cattiveria il suo marchio di fabbrica, tra le mura di casa Lauti è un uomo diverso.
La moglie di Lautaro: “C’è stato un momento difficile legato alla sua carriera: pensavamo…”
Il ritratto del Toro tra le mura di casa—
Chi è Lautaro Martinez a casa, con la sua famiglia? A rispondere a questa domanda è stata la moglie Agustina Gandolfo, in un'intervista rilasciata a Hola. Agus ha ripercorso l'inizio della loro storia d'amore e ha raccontato di aver mollato tutto per seguire il calciatore argentino a Milano. La coppia ha creato una famiglia e Agus - che è diventata anche imprenditrice con il ristorante aperto nel quartiere milanese di Brera - si sofferma nell'intervista sull'equilibrio difficile da mantenere con un calciatore così impegnato come lui a livelli altissimi. In particolare la moglie di Lautaro ha accennato a due momenti molto difficili per il calciatore: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il racconto di Agus lascia trasparire come il momento difficile legato alla carriera del Toro sia stato molto pesante da superare.
