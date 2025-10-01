Lautaro Martinez si è ritagliato anche ieri, nel match di Champions League contro lo Slavia Praga, uno spazio da vero protagonista. Il Capitano dell'Inter ha messo a segno una doppietta e ha confermato di essere un trascinatore: lo spirito guida di questa Inter. Ma se il Toro che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in campo è un giocatore che ha fatto e fa della cattiveria il suo marchio di fabbrica, tra le mura di casa Lauti è un uomo diverso.