Sondaggio tifosi: “Il 27% pagherebbe oltre 500 euro per lo scudetto. E c’è anche chi…”

Il 63% dice “no grazie”, ma il 17% sborserebbe fino a 500 euro, e un altro 10% andrebbe oltre: i risultati dell'indagine ING Bank

Matteo Pifferi Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 19:16)

"Il calcio resta lo sport più amato dagli italiani anche se la sua popolarità è in calo. Ma cosa succede quando tra passione e appassionati si infilano i soldi? Vince il cuore o il portafoglio? Una risposta emerge dall’indagine “Calcio e denaro”, realizzata da ING Italia – la branch italiana del colosso bancario olandese ING, presente con oltre 40 milioni di clienti in 100 Paesi in tutto il mondo – attraverso il suo ING People Insights Lab in collaborazione con YouGov". Apre così l'articolo di Calcio e Finanza in merito ad un'indagine per capire fino a che punto un appassionato di calcio possa spingersi economicamente parlando.

"E se bastasse pagare per vincere lo Scudetto? Il 63% dice “no grazie”, ma il 17% sborserebbe fino a 500 euro, e un altro 10% andrebbe oltre. C’è persino un 3% pronto a mettere sul piatto tra i 5.000 e gli oltre 100.000 euro. I più generosi? Giovani (42%), gli uomini (32%) e gli abitanti del Centro Italia (37%).

Più di un tifoso su tre farebbe pazzie pur di vedere la propria squadra sul tetto d’Italia, ma senza esagerare. Un 13% andrebbe a piedi allo stadio, il 9% si tatuerebbe lo stemma, l’8% si raserebbe a zero e il 7% rinuncerebbe allo stadio per un anno, pur di assicurarsi uno scudetto. Il primato di più sobri del gruppo va ai milanisti: il 67% non farebbe niente di tutto ciò per far vincere il Diavolo", spiega Calcio e Finanza che poi aggiunge: "Quasi due tifosi su dieci sarebbero disposti a pagare per vedere la squadra rivale retrocedere. Tra questi, uno su dieci metterebbe fino a 500 euro, il 9% si spingerebbe anche oltre. Veri gufi gli under 34, tra cui il dato schizza al 33%".

Sempre dall'indagine emerge che la Juve è la squadra più tifata in Italia (19%), seguita dall'Inter (14%) mentre Milan e Napoli sono appaiate all'11%. E chi sarebbe disposto a cambiare squadra in cambio di soldi? "Ben il 50% sarebbe disposto ad accettare una somma di denaro per rivolgere il proprio cuore alla propria rivale storica. In generale, un terzo dei tifosi venderebbe l’anima calcistica per un’offerta allettante: con alcuni che si accontenterebbero anche di meno di 1.000 euro. I più legati alla propria maglia sono invece i tifosi del Napoli: il 68% di loro non accetterebbe nessuna cifra, nemmeno un milione di euro, per cambiare squadra del cuore. Per la stessa cifra, invece, il 13% degli juventini cambierebbe colori".

(Calcio e Finanza)