Nuove soluzioni e non solo: tutti i motivi per cui l’Inter vuole Raspadori

Sta diventando un cavallo di battaglia di TuttoSport. Il quotidiano torinese insiste ormai da giorni sul possibile affondo dell'Inter su Giacomo Raspadori . L'attaccante potrebbe lasciare Napoli a fine estate e in nerazzurro si libererà spazio a sufficienza in attacco da portare quantomeno a riflettere sulla possibilità. Ma per quale motivo Inzaghi e la dirigenza potrebbero si starebbero convincendo sul nome di Raspadori? Lo spiega un focus proposto proprio da TuttoSport.

PRIMO MOTIVO

Il primo motivo riguarda una caratteristica che effettivamente manca alla rosa nerazzurra. Si legge sul quotidiano: "Il numero 81 degli azzurri (18 presenze condite da 4 gol nell'attuale campionato) rappresenta infatti un elemento che potrebbe garantire a Inzaghi qualche soluzione in più. Raspadori innanzitutto un calciatore che porta superiorità numerica in dribbling. Un aiuto non da poco per una squadra come l’Inter, che, nelle ultime stagioni, ha patito proprio la mancanza di giocatori in grado di saltare l’uomo con facilità. Rispetto ad altri profili (come il comasco Nico Paz), oltre al diverso costo del cartellino Raspadori è anche più punta, un calciatore quindi in grado di offrire quell’attacco alla profondità che resta una delle prerogative della fase offensiva interista".