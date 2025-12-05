FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Sonia Bruganelli sul tradimento a Paolo Bonolis: “Lanciati nomi a caso. Ammetto che…”

news

Sonia Bruganelli sul tradimento a Paolo Bonolis: “Lanciati nomi a caso. Ammetto che…”

Sonia Bruganelli sul tradimento a Paolo Bonolis: “Lanciati nomi a caso. Ammetto che…” - immagine 1
La ex compagna del conduttore è tornata a parlare del tradimento
Redazione1908

Ospite nello studio de Il Colibrì Spazio di Libertà, il programma condotto dal giornalista Giovanni TerziSonia Bruganelli (autrice del libro "Solo quello che rimane"), ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A proposito delle sue dichiarazioni che ammettevano un tradimento ai danni di Paolo Bonolis, Sonia ha parlato di “nomi lanciati a caso” e per la prima volta ha ammesso una cosa: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Vieri: “Tante donne? Anni belli ma era un’etichetta. La gente non sa che…”
Procuratore D’Ambrosio racconta: “Ero povero, poi arrivò l’Inter. Ad Ausilio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA