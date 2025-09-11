FC Inter 1908
Domenica 14 settembre, in seconda serata, arriva su Canale 5 ''Pressing - Nel cuore dello sport'', evoluzione dell'iconico appuntamento
Redazione1908

Domenica 14 settembre, in seconda serata, arriva su Canale 5 ''Pressing - Nel cuore dello sport'', evoluzione dell'iconico appuntamento di Mediaset che si presenterà con una veste rinnovata: insieme al calcio, saranno commentati anche i grandi momenti degli altri sport: LEGGI QUI DETTAGLI E OSPITI DEL PROGRAMMA

