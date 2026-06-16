Come stanno andando i progetti degli ex protagonisti della Bobo Tv? Della questione si è occupato "Italia Oggi"

Redazione1908 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 11:18)

Come stanno andando i progetti degli ex protagonisti della Bobo Tv? Della questione si è occupato "Italia Oggi", che ha fatto i conti in tasca ai quattro ex amici. E il quadro che emerge non è lusinghiero.

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"La società Viva el futbol, costituita nel 2024 da Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola (ovvero i superstiti della Bobo tv, dopo la decisione di Bobo Vieri, nel novembre 2023, di trasformare la Bobo tv), nel suo primo anno intero di attività, il 2025, ha avuto ricavi piccolissimi, pari a 232 mila euro.

Ricordiamo che Viva el futbol ha iniziato a operare sui social dal 18 agosto 2024. Nel 2024, quindi, è stata operativa solo quattro mesi e mezzo, mentre il vero banco di prova era, appunto, il 2025, con 12 mesi pieni di attività: ebbene, come detto, l’esercizio 2025 si chiude con appena 232 mila euro di ricavi e 22 mila euro di utili (rispetto ai 42 mila del 2024). Insomma, un giro di affari davvero minuscolo per Viva el futbol.

Peraltro la società Viva el futbol, di cui Adani è amministratore unico, ha un capitale sociale sottoscritto di 30 mila euro, equamente diviso tra i tre soci. Ma solo 10 mila euro sono stati effettivamente versati: Cassano ha versato cinque mila euro, Adani e Ventola 2.500 euro ciascuno.

A fronte dei 232 mila euro di ricavi, il grosso dei costi deriva dai servizi (138 mila euro) e dal godimento di beni di terzi (56 mila), per un totale di costi della produzione pari a 200 mila. Non ci sono dipendenti".

La rottura con Vieri non ha portato benefici a nessuno — "Anche Bobo Vieri, dopo il divorzio di fine 2023 dai suoi ex amici, prima ha ceduto il format della Bobo tv alla Radio tv della Lega Serie A di calcio, dove però non ha avuto successo. Poi ha provato con il podcast Bobo Vieri talk show, durato ben poco. E adesso è tornato, in sostanza, un opinionista a chiamata.

Smontato il giocattolino originario della Bobo tv, adesso sia Vieri sia i tre reduci raccolti attorno a Viva el futbol trovano sempre meno spazio nell’affollatissimo mondo dei social"