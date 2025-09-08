Wanda Nara ha deciso di rilasciare un'intervista ai microfoni di Telefe, nella quale si è aperta con grande sincerità sulle sue relazioni personali e amorose del passato. Impossibile non parlare di Maxi Lopez, dal quale ha avuto i primi tre figli maschi e con il quale ha portato avanti per anni una burrascosa guerra legale sugli alimenti e sulle proprietà. Tutto archiviato, per fortuna. Tra i due, oggi, regna il sereno. La rottura con Mauro Icardi, invece, è ancora al centro dei riflettori mediatici. L'argentina ha raccontato particolari della loro relazione, che contribuivano a farla sentire pesantemente in colpa: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO .Wanda ha inoltre rivelato un particolare piuttosto curioso, che riguarda la fine della sua relazione con Maxi e quella con Icardi: entrambi le hanno chiesto la stessa e identica cosa.