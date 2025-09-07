Di Francesco Acerbi uscirà a giorni l'autobiografia in libreria, "Io, guerriero". Al suo fianco c'è da anni la moglie Claudia, che lo sostiene nei momenti felici e anche in quelli più complicati. La moglie del difensore nerazzurro ha voluto ricordare un momento personale particolarmente complicato che risale a tre anni fa: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Claudia ha le idee chiare su che cosa significhi sostenere un calciatore e anche che cosa succederà quando Francesco smetterà di giocare. In passato ne ha parlato con tifosi e follower, proprio sui social.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita La moglie di Acerbi ricorda i primi tempi a Milano: “Tre anni fa ero sola e senza…”
news
La moglie di Acerbi ricorda i primi tempi a Milano: “Tre anni fa ero sola e senza…”
Francesco Acerbi è arrivato all'Inter nell'estate del 2022
© RIPRODUZIONE RISERVATA