Ivan Zazzaroni ha esposto il suo pensiero relativo agli ex calciatori che fanno i giornalisti. Il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato come anni fa l'Ordine fosse intransigente su questo punto. Ora, invece, Ambrosini intervista De Rossi. Zazzaroni ha spiegato in una riflessione molto dettagliata come - a suo parere - l'Ordine dovrebbe impegnarsi ad intervenire su alcune situazioni: CONTINUA A LEGGERE.