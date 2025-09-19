Giorgio Scalvini ha riportato la lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore lungo di destra e starà fuori per tre settimane

