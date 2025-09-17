Hellas Verona, l’ex Inter Gagliardini out: lussazione ad una spalla

Alla prima uscita con l'Hellas Verona, nella gara contro la Cremonese, si è fatto male l'ex Inter, Roberto Gagliardini . Il centrocampista si è fatto male ad una spalla ed è arrivata la nota del club gialloblù che spiega l'entità dell'infortunio.

"Il calciatore, in un contrasto di gioco, ha subito una lussazione alla spalla destra. La lussazione è stata subito ridotta all'Ospedale di Borgo Trento. Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all'evoluzione del quadro clinico", ha spiegato in un comunicato la società rispetto alle condizioni dell'ex Inter.