Brutte notizie per il Barcellona: Alejandro Balde, fermo dal 12 aprile per un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra rimediato contor il Leganes, non è ancora tornato a disposizione di Hansi Flick, e salterà così anche la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter in programma martedì sera a San Siro.