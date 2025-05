Brutte notizie per il Barcellona: gli esami a cui si è sottoposto Jules Kounde hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra.

Le condizioni del difensore francese, uscito allo scadere del primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, verranno valutato di giorno in giorno, ma al momento appare difficile che possa recuperare per la gara di ritorno, in programma martedì sera a San Siro.