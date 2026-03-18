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Inter, verso la Fiorentina: come sta Bastoni? “Sente ancora dolore quando…”

Inter, verso la Fiorentina: come sta Bastoni? “Sente ancora dolore quando…” - immagine 1
Restano da monitorare, in vista dei prossimi impegni, le condizioni di Alessandro Bastoni, in casa Inter: le ultime
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Restano da monitorare, in vista dei prossimi impegni, le condizioni di Alessandro Bastoni, in casa Inter. Domenica, infatti, a Firenze c'è una trasferta cruciale per i nerazzurri sulla marcia verso lo scudetto e non avere un pilastro come l'ex Parma sarebbe, per Chivu, un nel grattacapo. Tuttpsport fa il punto della situazione:

Inter, verso la Fiorentina: come sta Bastoni? “Sente ancora dolore quando…”- immagine 2
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"Alessandro Bastoni ha svolto ieri ad Appiano il riscaldamento e l’attivazione muscolare col gruppo, per poi concentrarsi per il resto del tempo su un personalizzato. Il difensore nerazzurro sente ancora dolore quando calcia, motivo per cui si dovrà necessariamente aspettare che si riassorba totalmente il colpo preso - anzi, dato in occasione dello scontro falloso con Rabiot nel derby - prima di rivederlo a pieno regime con i compagni".

Inter Bastoni
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"Da scartare quasi certamente che ciò possa accadere oggi, non c’è ufficialmente una data cerchiata in rosso nella quale è previsto che Bastoni torni in gruppo, tanto che che le condizioni del calciatore verranno valutate giorno dopo giorno".

(Fonte: Tuttosport)

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