In vista della gara contro la Fiorentina, Cristian Chivu dovrà fare a meno del centrocampista armeno ma ritrova Bastoni

Gianni Pampinella Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 11:16)

In vista della gara contro la Fiorentina, Cristian Chivu dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan. Ieri il centrocampista si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale alla coscia sinistra. L'obiettivo è quelli di recuperarlo per la sfida casalinga contro la Roma prevista il giorno di Pasqua.

"Il centrocampista dell’Inter spera di rientrare prima rispetto ai tempi dello scorso autunno, quando aveva saltato ben sei partite tra campionato e Champions. Dal resto la sostituzione in corso d’opera durante il match con l’Atalanta non faceva intendere nulla di buono, nonostante il trentasettenne dell’Inter sia da sempre impeccabile sul piano personale per gestire al meglio il proprio fisico, come dimostra anche la sua longevità", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La squadra tornerà ad allenarsi oggi dopo due giorni di riposo, ma già ieri Mkhitaryan era ad Appiano per fare terapie. Con lui, oltre a Lautaro per un lavoro differenziato, c'erano anche Calhanoglu e Bastoni. Già nella giornata odierna si capirà se il turco sarà in grado di riaggregarsi al resto del gruppo o se bisognerà attendere almeno domani. Di certo in mezzo al campo c’è bisogno di forze fresche considerato il già citato stop di Mkhitaryan. A Firenze Chivu dovrebbe contare anche sul rientro di Bastoni, che dopo aver saltato l’Atalanta punta a tornare ad allenarsi a pieno regime questa settimana per giocare da titolare e poi rispondere alla convocazione del ct Gattuso con l’Italia. Giocando in trasferta è probabile che altri fischi attendano il difensore quando al Franchi toccherà il pallone".

(Corriere dello Sport)