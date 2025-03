Non si ferma l'emergenza infortuni in casa Bayern Monaco: nella giornata di ieri Hiroki Ito ha riportato la frattura del metatarso del piede destro, aggiungendosi così alla già lunga lista degli infortunati. Questo il comunicato ufficiale del club bavarese: "Hiroki Ito ha riportato un'altra frattura nella zona del metatarso destro. Questo è il risultato di un esame effettuato dal reparto medico del Bayern Monaco. Il nazionale giapponese si è infortunato sabato nella vittoria per 3-2 contro il St. Pauli. È stato sostituito al 58° minuto e ha dovuto abbandonare il campo all'89° minuto. Ito, trasferitosi in estate dallo Stoccarda al Bayern Monaco, non sarà quindi a disposizione per un periodo di tempo prolungato".